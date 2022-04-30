"Мы предупреждали": Арестович — о крахе российских оккупантов в войне с Украиной

Советник руководителя офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские оккупационные войска продолжают сохранять наступательный потенциал, однако их планы постепенно проваливаются.

Войска врага не могут похвастаться успехами в войне с Украиной уже почти неделю.

Об этом Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину 30 апреля.

"Очень конкретно обломились на Изюмском направлении и очень непросто им наступать на Гуляйполевском, в сторону Запорожья, хотя они сохраняют наступательный потенциал. И совсем однажды они загрустили на херсонско-криворожском, херсонско-николаевском направлениях. Тоже не получается. Очень успешно выносим ты. безумная авантюра, о которой мы говорили и предупреждали, начинает проваливаться потихоньку.Замаячив оперативный неуспех, который в данных конкретных условиях равен оперативному поражению, как невыполнение основных военных целей кампании, за которыми стоят главные политические цели кампании. Часть не могут похвастаться выполнением оперативных задач.Только отдельное подразделение или соединение выполнили поставленные перед ними задачи с грехом пополам, но этого было недостаточно, потому что соседи справа, слева не выполнили, и получается, что в целом оперативного успеха нет. очень плохо все для российской армии", – отметил он.

Также Арестович добавил, что ему непонятно, куда подевались резервы, о которых сообщала российская сторона.

"У меня только один военный вопрос остается. А где эти мощные резервы, которые были в Белгородской области – 15 тысяч? С территории России не поступает пополнение кадровых военных, плохо либо срочники, либо контрактники. Едут "отборные" товарищи, которых подняли из- под забор, отмыли, вручили в руки автомат и сказали: "Вперед!" и даже этих всего несколько тысяч", — заявил советник главы ОП.

Напомним, что украинские бойцы Операции объединенных сил в течение 30 апреля успешно отбили девять атак российских войск и нанесли им немалые потери, в частности, уничтожили два самолета Су-25.