"Мы пришли, чтобы спасти их": Пригожин ответил на обвинение "вагнеровцев"

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал потрясающие признания своих наемников в военных преступлениях. В частности, "вагнеровцы" рассказали о массовых убийствах мирных украинцев, расстрелах детей и казнях пленных.

Об этом информирует пресс-служба Пригожина, он вроде бы не смог полностью пересмотреть материал проекта Gulagu.net с признанием своих "вагнеровцев". Однако он все равно ответил на некоторые заявления.

"О расстрелах детей – конечно же, никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому совершенно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", — заявил Пригожин.

Более того, главарь ППК "Вагнер" также отреагировал на шокирующее расследование журналиста Владимира Осечкина. По его словам, карьеру ему никто не может разрушить, поскольку ее вроде бы нет.

"У меня карьеры нет, поэтому ее уничтожить невозможно", — сказал Пригожин.

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