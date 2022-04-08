"Мы привлечем к ответственности Россию и Путина": реакция МИД Великобритании на удары по Краматорску

"Мы привлечем к ответственности Россию и Путина": реакция МИД Великобритании на удары по Краматорску

В МИДе Британии отреагировали на ракетный удар россиян по Краматорску.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Путин и Россия должны ответить за последствия после ракетного удара оккупантов по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Об этом она написала в Twitter.

"Ошеломлена ужасными сообщениями о российских ракетных обстрелах мирных жителей на железнодорожном вокзале Краматорска на востоке Украины. Приступы на гражданских лиц являются военным преступлением. Мы привлечем к ответственности Россию и Путина", — отметила она.

Приложенные при горячих сообщениях российских скелетов напады на граждане в Краматорске wayway station in Eastern Ukraine.



Принятие гражданских людей является war crime. We will hold Россия и Путин на счет. — Liz Truss (@trussliz) Август 8, 2022

Напомним, Боррель осудил ракетный удар россиян по вокзалу в Краматорске.

Сегодня, 8 апреля, на железнодорожном вокзале в Краматорске находились почти четыре тысячи мирных жителей, когда Россия нанесла по нему ракетные удары. В результате обстрелов погибли, по последним данным, по меньшей мере 39 человек. Еще десятки мирных жителей ранены.