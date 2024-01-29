"Мы про*бываем эту войну": боец эмоционально заявил о необходимости линий обороны, как у врага

Если не обустроить сейчас надлежащие оборонительные сооружения на фронте, то следует готовиться встречать сначала "раз*банные войска, потом вражеские бомбы, а затем и вражеские войска на пепелищах собственных домов".

Украине следует заняться мощным обустройством линий обороны на фронте, чтобы не проиграть войну. С помощью бетона и арматуры нужно строить укрепления не над, а под землей, и в 20-40 км вглубь от нынешней линии фронта.

Об этом военнослужащий Роман Гасько написал на своей Facebook-странице.

Боец рассказал, что когда Силы обороны Украины освобождали территории государства в 2022 году, то были поражены фортификационными сооружениями российских оккупантов на фронте. У врага были блиндажи в два этажа, окопы в лучших традициях Первой мировой войны, доты и капониры, зарытые в землю кунги и контейнеры. И все это обшито деревом, с дверями на завесах, лестницами и всякими переходами. Были даже подземные сауны и т. д. Все это захватчики построили фактически на линии фронта и в считанные недели и месяцы.

Потеря Бахмута из-за "инженерки"

"Когда произошла "фортеця Бахмут" (среди военных более известна, как еб&чий Бахмут), все, кто хоть как-то с тем проклятым местом был связан, сходились на одном: в значительной степени мы про*бали Бахмут из-за инженерки (с марта 2022-го до января 2023-го был почти год про*банного времени.) И там, где должен быть бетон и тракторы, почему-то решили, что хватит штыковой лопаты и человеческих рук. Не хватило. Но падение Бахмута должно было стать уроком. Должно было! Но как-то не стало", – подчеркнул Гасько.

Контрнаступление уперлось в укрепления врага

Он продолжил, что после этого началось "известное, широко анонсированное контрнаступление лета 2023" года. Во время него украинские войска уперлись в инженерные сооружения врага, и это было не в урбанизированном пространстве, а "среди бескрайних степей украинского юга". В конце концов ВСУ не удалось прорвать оборону врага.

"Когда мы оцениваем время, которое было у россиян на подготовку, и местоположение, а потом меняем стороны местами, то картина очень грустная. Потому что у нас или бетона не подвезли, или доска закончилась, или трактор сломался, да и вообще нах*й строить те укрепления, если мы планируем идти освобождать Крым?!" – сиронизировал военный.

"Готова ли линия обороны за Авдеевкой?"

"И вот сейчас, поскольку мы продолжаем быть тупым неповоротливым слоном, от нас оттяпывают очередной кусок – Авдеевку. То, что ее возьмут россияне, вызывает сомнения разве что у коматозника, который лежит под ИВЛ где-то с 2021-го года. Но что дальше? Готова ли линия обороны за Авдеевкой?! Как там дела с обустройством позиций на подступах к Курахово, Константиновке и Покровску?" – обратил внимание Гасько.

Он отметил – если выкопанные тракторами рвы сырой земли – это и есть обустройство линий обороны в понимании руководства государства, тогда ситуация плохая.

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Военнослужащий подчеркнул, что за инженерное обустройство линий обороны и выделяемые на ёто ресурсы на 100% ответственно государство, ведь армия очень ограничена в возможности на что-то повлиять. В качестве примера боец привел ситуацию в Лимане прошлой зимой, когда военные для строительства укреплений должны были согласовывать вырубку деревьев в тех или иных местах с местными администрациями.

"Электричества нет, газа нет, пол города побито нахрен, враг в 20 км от города, но сосну в лесу просто так рубить нельзя", — добавил Гасько.

Он также поделился впечатлениями от количества строительства, которое происходит в Днепре. Ведь, по мнению военного, учитывая тенденции войны по состоянию на январь 2024 года и полную неясность перспектив, "нужно быть и*бнутым на всю голову, чтобы покупать квартиру на будущее в любом городе, как минимум Левобережья Украины".

Все тракторы, бетоновозы должны работать круглосуточно на направлениях сдерживания врага

Боец подчеркнул, что сейчас все тракторы, бетоновозы, самосвалы, манипуляторы Полтавы, Днепра, Павлограда, Чернигова, Сум, Харькова и не только должны работать круглосуточно в интересах тех или иных оперативных командований по своим направлениям сдерживания врага.

"Бетоном и арматурой сейчас нужно строить не над землей, а под землей. И не в Днепре, а в 20-30-40 км в глубине от нынешней линии фронта. А если нет, ну то готовьтесь встречать сначала наши раз*банные войска, затем вражеские бомбы, а затем и вражеские войска на пепелищах собственных домов”, – предостерег Гасько.

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Он подчеркнул, что армии нужны мешки и песок, доски и клеенка, бревна и щебень, бетон и арматура. Но ничто из этого армия не может получить в бою или беспрепятственно использовать даже в зоне боевых действий.

"И это все должно обеспечить правительство и государственные структуры!!! О специализированной технике я вообще молчу. И если государство забивает йух на солдата (а инженерка – это на 100% о заботе о жизни и здоровье солдата), то сх*яли вы решили, что тот солдат будет до последнего стоять в болоте по пояс за такое государство?!" – подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что когда российские войска отходили с правого берега Херсонщины, то местные жители рассказывали, что инженерная колонна врага направлялась вдоль села в течение двух дней. Гасько выразил неуверенность в том, что все украинские инженерные войска не пройдут маршем через то же село со всей техникой всего за несколько часов.

"Мы про*бываем эту войну, уважаемые далба**бы! Соберитесь наконец! Потому что этого тупого слона таки съедят однажды полностью", — призвал боец.

Напомним, в начале декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщили о планах усилить оборону. Речь идет об укреплениях на всех критических направлениях фронта, включая линию Купянск-Лиман, северные и западные области и Херсонщину.

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