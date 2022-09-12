"Мы проигрываем, папа. Конкретно": оккупант на Харьковщине жалуется, что ВСУ окружили россиян

Российский оккупант, который сейчас находится в Харьковской области, пожаловался на ситуацию.
Захватчик рассказывает отцу, что ВСУ оцепили оккупационную армию и россияне боятся отступать колонной, чтобы не попасть под обстрел.
Об этом говорится в перехваченном разговоре захватчика с его отцом, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Россиянин рассказывает отцу, что у них все плохо и мало шансов выжить, поскольку украинские защитники взяли оккупантов в оперативное окружение.
"Все плохо, папа. Проигрываем мы. Конкретно", — говорит захватчик.
Оккупант рассказывает также, что россияне боятся отходить колонной, поскольку так их могут обстрелять.
Напомним, украинский защитник, которому удалось дойти до украинско-российской границы на Харьковщине, рассказал об освобождении населенных пунктов.
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