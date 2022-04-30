"Мы проредили их очень сильно": Арестович рассказал, как "подздыхают" российские войска на Изюмском направлении

"Мы проредили их очень сильно": Арестович рассказал, как "подздыхают" российские войска на Изюмском направлении

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в течение последних двух-трех недель на помощь российским войскам на Изюмском направлении зашли еще несколько тысяч. Однако часть из них убегает, часть уничтожается и только часть пытается воевать.

На сегодняшний день российские войска на Изюмском направлении уперлись в водное препятствие, которое нужно форсировать. Скорее всего, это наступление оккупантов обречено на провал.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Качество пополнения меня веселит. С российской территории зашло за время этого так называемого наступления, через две-три недели, несколько тысяч человек. И эти несколько тысяч человек – это публика, скажем так, с низкой социальной ответственностью. Это не военные специалисты. Они не военные спецы. Они не идут ни в танкисты, ни в операторы БМП. Это пополнение пехоты. Из них где-то за неделю остается где-то 30%, потому что часть убегает, часть уничтожается, часть пытается воевать", – рассказал советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что в российском войске очень много бойцов, отказывающихся воевать.

"Количество отказников очень велико в российских войсках. И это отказники не ради красного словца или пропаганды, это реальной проблемой стало. Очень похоже – они подздыхают на Изюмском направлении", – заметил Арестович.

Он сообщил, что те российские войска, которые остались на Изюмском направлении, потеряют боеспособность в течение двух-трех недель и пополнения, скорее всего, не будет.

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"Мало армия может пережить точные удары по командным пунктам. В принципе, мы проредили их очень сильно. И даже оставшиеся войска они теряют боеспособность от непрерывных наступлений и тяжелых боев в течение двух-трех недель. Нового пополнения не заходит – я так понимаю, что его тупо нет. Мы не видим войска. Четыре сутки на главном направлении ни одного грузовика, ни одного солдата с территории России", – отметил советник руководителя ОП.

Он сообщил, что когда российские войска стартовали на Изюмском направлении, их было 25 тысяч. Сейчас точное их количество там неизвестно.

"Я даже не могу сказать, таких данных нет. Но знаю, что проредили мы очень", – подчеркнул Арестович.

Напомним, российские оккупанты пытаются вести наступление вдоль линии столкновения. Самые трудные бои сейчас – в районе Изюма, вблизи Попасной, Рубежного и Северодонецка, а также на севере Харьковской области.

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