"Мы просчитали все варианты": министр энергетики Украины о захвате россиянами Запорожской АЭС

"Мы просчитали все варианты": министр энергетики Украины о захвате россиянами Запорожской АЭС

Украина не рассматривает такой вариант, что российские оккупанты могут остаться на ЗАЭС.

Украина обеспечивает стабильность своей энергосистемы и синхронизирует ее с европейской.

Об этом в интервью "Экономической правде" сказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы просчитывали все варианты. Включая сценарий, если ЗАЭС "сядет на ноль". Во-первых, мы даже не рассматриваем сценарий, что россияне останутся на "запорожке", но с точки зрения энергосистемы мы обеспечиваем стабильность в сетях за счет технических перетоков", – сообщил Герман Галущенко.

Министр подчеркнул, что уничтожение инфраструктуры влияет на стабильность энергосистемы.

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