Мы просим назвать террористов "террористами": Зеленский требует от мира признать РФ государством-террористом

В частности, глава государства призывает, чтобы США отреагировали жестче на зверства россиян, которые они совершили на территории Харьковской области.

Об этом глава Украины сказал в интервью Reuters, видео которого опубликовал на своей странице в телеграмм-канале.

"Мы требуем и обращаемся к миру, и я считаю, что абсолютно справедливо, с требованием признать Россию государством-террористом или государством спонсором-терроризма. Я бы очень хотел, чтобы США сейчас жестко отреагировали, как лидеры демократии мира и лидеры поддержки Украины и я хотел бы, чтобы конгресс США также поддержал это предложение признать их террористами. Мы не просим людей признать террористами, мы просим назвать террористов "террористами". Они такие и есть", — подчеркнул политик.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, что США не хотят признавать Российскую Федерацию страной-спонсором терроризма по одной простой причине: признав Россию страной-террористом, все должны прекратить с ней торгово-экономические и дипломатические отношения.

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