"Мы просто проигрываем эту войну": военный эксперт рассказал о большой проблеме ВСУ

По словам эксперта, Северная Корея может предоставить России миллион снарядов только за одну неделю.

Военный эксперт Андрей Крамаров сообщил, что оккупанты имеют существенное преимущество над украинской армией в снарядах.

Об этом эксперт рассказал для интервью OBOZ.UA.

"Нам говорят о том, что страны НАТО заключили соглашение о поставках Украине 200 тысяч снарядов в год. А Северная Корея может предоставить России миллион снарядов в одну неделю. Просто взять и переслать. Мы понимаем, что это абсолютный дисбаланс. Украинская дипломатия сейчас должна объяснять нашим партнерам: ребята, вы считаете, что вы молодцы и вы совершаете прорыв, если поставите 200 тысяч снарядов.Но речь вообще не об этом.Речь должна идти о миллионах снарядов, о масштабировании, о развертывании производства.Иначе мы просто проигрываем эту войну", — отметил он.

Крамаров подчеркнул, что этот дисбаланс нельзя компенсировать FPV-дронами.

"Только идиот – извините – может сказать, что дефицит снарядов можно компенсировать с помощью FPV-дронов. FPV-дроны и 155-миллиметровый снаряд – это совершенно разная номенклатура вооружений. Они не могут компенсировать друг друга, они дополняют друг друга. И с этим у нас сейчас большие проблемы", — подчеркнул он и добавил, что ситуация с вооружением боеприпасов у Украины "сейчас критическая".

Напомним, подполковник ВСУ Михаил Николов выразил свое мнение, что нужно Украине для победы.

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