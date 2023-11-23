"Мы просто уничтожаем города и людей без жилья оставляем": оккупант не понимает, за что россияне воюют в Украине

Российский военный удивляется, что все гражданские в Украине их ненавидят и называют орками.

Военная разведка перехватила разговор, в котором захватчик обсуждает факт неоправданных боевых действий российских оккупационных войск на территории Украины, причинение боли и страданий украинскому народу. Оккупант удивляется, что украинцы их называют орками, и в итоге делает вывод, что россияне в Украине воюют непонятно за что.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало соответствующую аудиозапись телефонного разговора российского оккупанта.

Приводим основные цитаты из разговора захватчика:

"кстати, орками они нас называют, п***расы";

"весь народ, понимаешь, он против нас, ну, те же гражданские";

"просто война тупо непонятно за что";

"мы просто уничтожаем города и людей просто без жилья оставляем. Они злые на нас, п***ец".

В ГУР отмечают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, еще в одном перехвате оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят КАМАЗами, а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

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