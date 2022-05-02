"Мы рассматриваем любые атаки": Зеленский оценил возможность ядерного удара со стороны РФ

Если в российских СМИ появляются иногда сигналы о применении ядерного оружия, риск есть.

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность ядерной атаки со стороны РФ.

В интервью журналисту греческого общественного вещателя ΕRΤ президент сказал, что правительство Украины рассматривает погружение любой атаки врага.

"Вы знаете, мы находимся на войне, поэтому рассматриваем любые атаки со стороны РФ. Процент доверия нашего общества к действиям России, обещаниям, внедрениям, к их решениям, этот процент снизился в принципе до нуля. Поэтому мы сегодня можем ожидать любой -каких шагов со стороны Российской Федерации", — сказал президент.

Он отметил, что ожидания мирного урегулирования были еще с 2014 года.

"Нам говорили что-то о выполнении Минска — первого, второго (Минские договоренности — Ред.). Потом они говорили, что никогда не будет полномасштабного вторжения в Украину. И этому было подтверждение от лично президента РФ и военного руководства России. Итак, доверия нет, потому что на самом верху – на уровне людей, которые лично принимают решение, они говорят одно, а делают другое, поэтому наоборот, все, что Россия говорит публично, и когда она говорит, что этого не будет, возникает много вопросов: для чего это было медийно говорить", – добавил Зеленский.

Как правило, Россия ничего не опровергает. Поэтому когда в российских СМИ появляются время от времени сигналы о применении ядерного оружия от одной группы полтиков, а другая группа политиков говорит, что Россия никогда не будет применять ядерное оружие, возникает много вопросов и рисков, отметил он.

Он напомнил о том, что русская армия уже давно применяет запретное оружие.

"Я считаю, что сегодня, после применения запрещенного оружия, например, фосфорных бомб, применявшихся по городу Харьков, ударил по Мариуполю, югу нашего государства, Запорожской, Луганской областях. Все это свидетельствует о том, что Россия может использовать и другое запрещенное оружие ", – добавил президент.

Напомним, Россия пытается привлечь третьи страны для обхода международных санкций.

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