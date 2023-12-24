"Мы разработаем правила игры": Умеров о повестках военнообязанным за границей

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в случае принятия решения о вызовах в ТЦК и СП (военнокоматов) через электронное уведомление их будут отправлять военнообязанным и в Украине, и за рубежом.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

"Если мы примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", — отметил он.

По его словам, в Украине за последние полтора месяца консолидировали все базы данных, чтобы понимать, сколько украинских мужчин призывного возраста после начала полномасштабного вторжения уехали за границу.

"То есть видим, сколько у нас в Украине (военнообязанных – ред), сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, то есть у нас есть такая информация", — уточнил министр.

Рустем Умеров также ответил, почему он убежден, что часть этих военнообязанных мужчин вернется в Украину и как они будут реагировать на повестку в военкомат.

"Считаю людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, которые хотят избежать этого. Во-вторых, это моя задача сделать все возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы приобщить к защите страны необходимое количество людей. Мы просто призываем этих людей пройти учет. Во-вторых, после учета, мы предлагаем им разные опции – рекрутинг, где можно выбрать специальность. Фокус не на том, как наказать человека, а как предоставить возможности, чтобы у военнослужащего все вопросы безопасности были сняты. Это наша цель. Какие категории ограничений будут введены – это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная рада или нет, будет зависеть от голосования. Мы разработаем правила игры, которые дадут четкие ответы для тех, кто не сможет, не захочет поучаствовать в том, чтобы защищать свою страну.", — резюмировал министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, Умеров заявил, что электронные вызовы в военкомат получат все – в Украине и за рубежом.

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