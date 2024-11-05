"Мы рождены для войны": военная высказалась о мобилизации женщин

Россиян гораздо больше, а у нас до сих пор нет технологического преимущества.

Военная 92 отдельная штурмовая бригада Евгения Закревская заявила, что новобранцев в ВСУ не хватает даже на пополнение потерь. Поэтому введение четких сроков службы невозможно и нужно мобилизовать женщин.

Такое мнение она высказала в интервью hromadske.

При этом военная предлагает наладить ротацию и активизировать мобилизацию. По ее словам, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин.

"Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже тоже никак", — подчеркнула военная.

Она также высказалась о бронировании. Евгения Закревская считает это системной проблемой, а не редкими случаями.

""Балистика" – производитель военного снаряжения, который обеспечивает защитой не одно подразделение, чье владелец и половина менеджмента воюют с первых дней полномасштабки, – не может забронировать своих работников, а службы доставки, спортзалы, гостиницы делают это без проблем", – отметила Евгения Закревская.

Также находящиеся на ротации военные должны быть дома, а не "торчать" в пункте постоянной дислокации. Так они действительно смогут отдохнуть.

"Хотим мы или нет — мы рождены для войны. И от нас зависит, наши ли дети также рождаются для войны. Этот выбор очень прост: оккупация, эмиграция или сопротивление. Я выбираю сопротивление. И действительно единственный честный выбор именно гражданина государства — это сопротивление ", – подытожила Закревская.

Напомним, в Украине нужно формировать оперативные резервы по примеру скандинавских стран или Израиля.

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