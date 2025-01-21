"Мы – русские": как бойцы Третьей штурмовой взяли в плен 6 оккупантов, притворившись "своими" (видео)

Россияне до последнего не понимали, что их пленили: они считали, что идут на СП проверить документы.

Бойцы Третьей штурмовой бригады проникли в тыл врага, притворившись россиянами, и взяли в плен шестерых оккупантов.

Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Третьей штурмовой.

Операцию провела 2-я рота 2-го штурмового батальона под командованием известного военного Владислава Дацкого (друг Дацик).

При приближении к позициям противника штурмовикам приходилось передвигаться без сопровождения дронов, чтобы не проявить себя. Бойцы решили обезвредить наблюдательный пункт окупантов, находившийся в 200 м от передовой.

"Я предложил группе отыграть сценку, что мы – военнослужащие РФ и штурмуем сейчас позиции хо*лов. И мы начали кричать: "хо*лы, сдавайтесь!" После двух или трех раз мы услышали голос: "мы – русские". Они дупля не отстреливали, что происходило. Кричали: "парни, мы свои, отвечаю, русский военник в кармане". А мы кричим в ответ: "Не верим", – вспоминает Дацик.

Сдались оккупанты не сразу. Поэтому бойцам 3 ОШБР пришлось пойти на "зачистку" блиндажа.

Но даже после сдачи россияне до последнего не понимали, что их взяли в плен: они считали, что идут на СП проверить документы. оккупанты считали, что перед ними российская штурмовая группа, которая должна была идти в атаку. Потом, уже в плену, россияне признавались, что у них уже была подобная ситуация, когда их штурмовая группа перепутала точки и штурмовала свои позиции.

По словам Дацика, это были очень полезные пленники. Они знали перемещение своих подразделений, дали точки, где находятся их группы, координаты минометов, АГС, пулемета, ПТУРа.

"Плюс они сдали контрольный наблюдательный пункт их ротного, у них была на руках карта. Жирные, жирные пленные оказались", — отметил Владислав.

В результате операции удалось почти на 300 м отодвинуть линию боестолкновения. Кроме взятых в плен 6 военнослужащих РФ, 4 обезвредили и 2 ранили. Группа Дацика вернулась без потерь.

"Мы - русские": как бойцы Третьей штурмовой взяли в плен 6 окупантов, притворившись "своими"

Напомним, что 11 января ВСУ на Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.