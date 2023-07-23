"Мы с удовольствием смотрим": Скабеева цинично прокомментировала удары РФ по Одессе (видео)

Россияне в очередной раз атаковали Одессу, разрушив дома и храм.

Российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу в ночь на 23 июля, выпустив по городу не менее пяти видов ракет. В результате удара есть жертвы, пострадавшие и серьезные разрушения.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева цинично прокомментировала удар армии Путина по Одессе, заявив, что они "с удовольствием" смотрят на атаки.

"Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары возмездия", — прокомментировала Скабеева атаку на Одессу.

"Удары возмездия": Скабеева цинично прокомментировала атаку по Одессе

Напомним, в ночь на 23 июля Одесса пережила мощную ракетную атаку России. ТСН.ua. забрал все, что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео).

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