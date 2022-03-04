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"Мы щедро предложим убежище": Нидерланды будут помогать украинским беженцам

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"Мы щедро предложим убежище": Нидерланды будут помогать украинским беженцам

Скриншот с видео

Страна уже принимает первую волну украинцев.

Нидерланды готовы предоставлять убежище украинским беженцам, поток которых является очень заметным следствием войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом в видеообращении к украинцам заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Польша принимает большинство граждан, но Нидерланды также способны справиться с этим. Мы щедро предложим убежище. Первую волну мы уже принимаем", — заявил премьер-министр.

Он также сказал, что сейчас ситуация в Украине ужасная, а российская агрессия – абсолютно беспрецедентная и больше всего она сосредоточена на мирных гражданах.

"Мы все видели видео нападений в Киеве, а также разрушение гражданских домов, государственных объектов, многоквартирных комплексов в Харькове. Это картины, которые врезались в наше сознание, которые мы никогда не забудем", — добавил Рютте.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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