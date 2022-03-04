"Мы щедро предложим убежище": Нидерланды будут помогать украинским беженцам

Страна уже принимает первую волну украинцев.

Нидерланды готовы предоставлять убежище украинским беженцам, поток которых является очень заметным следствием войны, которую Россия ведет против Украины.

Об этом в видеообращении к украинцам заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Польша принимает большинство граждан, но Нидерланды также способны справиться с этим. Мы щедро предложим убежище. Первую волну мы уже принимаем", — заявил премьер-министр.

Он также сказал, что сейчас ситуация в Украине ужасная, а российская агрессия – абсолютно беспрецедентная и больше всего она сосредоточена на мирных гражданах.

"Мы все видели видео нападений в Киеве, а также разрушение гражданских домов, государственных объектов, многоквартирных комплексов в Харькове. Это картины, которые врезались в наше сознание, которые мы никогда не забудем", — добавил Рютте.