"Мы сдерживали себя слишком долго": Бен Ходжес о наступлении ВСУ на Курщине

Украинское наступление в Курской области показало, что представление о "красных линиях" Путина оказалось ложным.

Наступление украинских сил в Курской области показало всему миру, что красных линий Путина не существует, и российский диктатор не пойдет на ядерную эскалацию.

Такое мнение высказал экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью DW.

"Я рад, что Соединенные Штаты не пытаются тормозить то, что делает Украина. Это касается и рисков эскалации, представления о том, что якобы Путин применит ядерное оружие. Худшее, что он сделал до сих пор, это обстрелял еще один украинский супермаркет. Мы слишком долго сдерживали себя. То есть я надеюсь, что красных линий больше не осталось", – подчеркнул он.

Ходжес отметил, что наступление украинских войск на территорию РФ – это исключительно оборонительная операция, направленная на уничтожение военных объектов, из которых россияне атаковали ракетами и дронами украинские города.

"Украина не заинтересована в захвате российской территории, но эта операция заставит Россию переосмыслить свои действия", – добавил он.

По словам генерала, курская операция ВСУ, прежде всего, должна отвлечь внимание и силы россиян, чтобы облегчить давление на Силы обороны на восточном участке фронта.

"Это классическая рабочая военная доктрина в действии – выбрать подходящий момент и усилить давление в новом месте", – констатировал Ходжес.

Он добавил, что вероятно наступление имеет еще какие-то цели. Например, захват Курской АЭС, чтобы использовать ее для обмена на Запорожскую электростанцию или как рычаг давления на энергосистему РФ, или как источник электроэнергии в условиях ожидаемого зимнего дефицита генерации.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес оценил нынешние перспективы освобождения Крыма. По его мнению, в первую очередь Россию нужно лишить возможности использовать свои военно-морские и воздушные базы на оккупированном полуострове.

Читайте также ведущие новости дня: