"Мы сидим в трубе": Sky News о том, как россияне воспользовались газопроводом на Курщине

Украинские военные и прокремлевские Z-военкоры сообщили, что российский спецназ прополз по неиспользованному газопроводу несколько километров, чтобы совершить внезапное нападение на украинских военных в городе Суджа Курской области.

О деталях внезапного нападения россиян пишет Sky News.

На кадрах, появившихся в российском сегменте Telegram, российские солдаты, пригнувшись, пробираются по трубе в Суджу.

Некоторые из оккупантов ругаются по-русски, жалуются на усталость и негодуют на командиров, которые их отправили на задание. Слышно, как один из россиян говорит: "Б***ь, где мы, ребята?" Другой говорит: "Куда труба идет? У Суджу, на**й, это же безумие".

Оккупант в газопроводе.Скриншот с видео / Фото: Sky News

Видно, как два солдата РФ курят сигареты, а на отдельном изображении, опубликованном в Telegram, можно увидеть еще одного оккупанта в противогазе.

Оккупант в газопроводе.Скриншот с видео

Согласно сообщениям прокремлевского Z-блогера украинского происхождения Юрия Подоляки, оккупанты прошли около 15 км по газопроводу, который Москва до недавнего времени использовала для доставки газа в Европу.

Подоляка говорит, что некоторые из них провели несколько дней на трубопроводе, прежде чем нанести удар по украинским частям с тыла под Суджей.

Другой российский пропагандист заявил, что в Судже идет большой бой после того, как спецназ РФ пробрался по трубе.

Тем временем Генштаб Украины в субботу подтвердил, что российские военные использовали трубопровод, пытаясь закрепиться, но украинские десантники их оперативно обнаружили и уничтожили.

"Потери противника в Судже очень велики", – сообщили в Генштабе.

В издании предполагают, что судя по картам в открытых источниках, десятки тысяч украинских военных на Курщине рискуют попасть в окружение. Главком ВСУ Сырский такую возможность отвергает и отрицает.

Украинский журналист Юрий Бутусов сегодня, 10 марта, рассказал, что враг продолжает использовать трубу как защищенный от наблюдения дронами логистический маршрут.

"Но труба под плотным наблюдением, выходы из трубы блокируются, и потери врага в этой зоне растут. Вчера одна российская штурмовая группа выдвинулась от трубы, зашла на окраину Суджи и зашла в один из двухэтажных домов в промышленной зоне. В результате успешных действий наших воинов вся российская группа уничтожена, положение восстановлено, поднять флаг на здании и снять видео они так и не успели", – рассказал журналист.

Он предположил, что россияне снова будут засылать группы, чтобы показать, что способны установить флаг где-нибудь в Судже.

Ранее украинский военный Мирослав Гай также утверждал, что украинские десантники уничтожили большую группу диверсантов, которые пробирались по газопроводу.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко добавил, что армия РФ пыталась использовать газопровод в Судже, повторив "авдеевский" способ проникновения в наш тыл. Однако план не удался.

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