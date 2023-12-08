"Мы скоро в натуре толпой пойдем в сторону России": оккупанты в телефонном разговоре жалуются на войну

Военный РФ рассказывает бывшему сослуживцу об отсутствии более года отпусков и дезертирских настроениях.

Российские оккупанты на поле боя жалуются, что на большие потери и переполненные больницы с ранеными. Захватчики хотят "убежать домой".

Об этом оккупанты общались в телефонном разговоре, который перехватила украинская разведка.

Так, военный РФ рассказывает бывшему сослуживцу об отсутствии более года отпусков и дезертирских настроениях.

“Двигаться должны дальше, в Синьковку. Годами, с**а, в отпусках не бываем. Вот 6-я армия тоже. Выпустили закон, чтобы нам ветеранки не выдавать. Чтобы мы, например, в отпуска не ходили. Нас везде поджимают. Второй год ушел. У нас только контрактники уходят в отпуск. Мы скоро в толпе толпой пойдем в сторону России”, — говорит российский оккупант.

Напомним, что Россия готовит мобилизацию после переизбрания Путина.

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