"Мы скоро вернемся": отступающие из Херсона оккупанты оставили послание в школе

В деоккупированном селе россияне обустроили базу в школе.

Российские войска постепенно покидают территорию временно оккупированной Херсонской области, но многое напоминает местным жителям о недавнем присутствии военных из РФ.

Об этом пишет Sky News.

Великая Александровка месяцами находилась на передовой линии фронта. ВСУ вытеснили россиян оттуда в первые недели октября, но свидетельство ожесточенных боев здесь повсюду. Из-за стратегического расположения на реке Ингулец трехэтажная местная школа оказалась в эпицентре боев.

На стенах подвального помещения, которое использовалось как приют, россияне оставили непристойные граффити и последнюю букву английского алфавита – символ вторжения.

Фото: ТСН.ua

Это было не просто убежище – школьное помещение россияне превратили в свою базу. На окна повесили занавески, постелили ковры на пол, уложили подушки. По словам сотрудника школы, военные здесь жили, а все предметы быта взяли из соседних магазинов или домов местных жителей.

Российскому подразделению пришлось быстро отступать, но они оставили послание на стенах: "Мы скоро вернемся".

Напомним:

Временно оккупированный Херсон покинула значительную часть населения, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 октября. В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые помещения. Российские военные готовят Херсон к уличным боям, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.

Накануне в Генштабе сообщали, что на временно захваченную территорию Херсонской области для пополнения потерь и усиления подразделений на линии столкновения прибыло до 2000 человек из числа российских мобилизованных.

Оккупационные власти сообщили об "эвакуации" из Херсона "государственных учреждений" и населения.

"государственных учреждений" и населения. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей оккупированной части региона "игнорировать все, что говорят или требуют оккупанты". Глава области отметил, что российские военные хотят взять людей в заложники и использовать их как "живой щит".

Британское издание Financial Times сообщило, что западные военные эксперты и должностные лица предполагают, что Украина сможет освободить Херсон от российских захватчиков во второй декаде октября.

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