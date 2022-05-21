"Мы сломали хребет одной из сильнейших армий мира" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский сочтет победой Украины выход на линии, которые были до полномасштабного вторжения России, "без лишних потерь".

Возвращение территорий к линии разграничения 23 февраля 2022 года будет победой.

Об этом заявил Зеленский в интервью журналистам, посвященным третьей годовщине инаугурации.

"Я считаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное — сохранить больше людей, военных. Это смелые люди, которые готовы отдать жизнь. Считаю, что это наша большая ценность и сокровище. Как показал результат этого вторжения. Поэтому не надо быть очень жадными на этот момент, хоть это и не до конца справедливо, потому что справедливость, когда мы заберем все... Без лишних потерь — выйти на линию, которая была до 24 числа (февраль — ред.), я считаю... это будет для нашего государства победой. Все равно все вернется. Мы сломали позвоночник одной из сильнейших армий мира. Мы уже это сделали. И психологически. Они не встанут на ноги в ближайшие несколько лет. Но не забываем, что все наши военные тоже хотят жить", – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина победит в войне с Российской Федерацией. Однако завершение все равно будет обсуждаться за столом переговоров.

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