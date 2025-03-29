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"Мы сохраняем активность": Зеленский о ситуации на фронте
Наши бойцы делают все, чтобы в частности не дать врагу зайти на территорию Сумщины.
Сегодня, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на нашем фронте. Речь также шла о тех районах, где наши силы действуют на территории России.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за устойчивость всех наших подразделений — всех, от Курщины до южных направлений", — отметил он.
В частности, украинский лидер отметил результативность на передовой воинов:
225-го отдельного штурмового полка;
47-й отдельной механизированной бригады;
Сил особых операций за очень действенные деяния по ликвидированию неприятеля. Также 35-я отдельная бригада морской пехоты за эффективность в боях на Покровском направлении.
"Спасибо всем вам, воины! Вы - настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает во всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине. Сильные позиции Украины во всем, результативная работа на наше государство — это то, что больше всего помогает приближению мира. Спасибо всем! Слава Украине!”, — завершил главнокомандующий.
Напомним, в течение вчерашнего вечера и ночи 29 марта войска России мощно атаковали Украину. Оккупанты запустили более 170 дронов. Враг нанес массированный удар по Днепровщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Хмельнитчине.