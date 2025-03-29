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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
239
Время на прочтение
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"Мы сохраняем активность": Зеленский о ситуации на фронте

Наши бойцы делают все, чтобы в частности не дать врагу зайти на территорию Сумщины.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Сегодня, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим ОМУ Александром Сырским о ситуации на нашем фронте. Речь также шла о тех районах, где наши силы действуют на территории России.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за устойчивость всех наших подразделений — всех, от Курщины до южных направлений", — отметил он.

В частности, украинский лидер отметил результативность на передовой воинов:

  • 225-го отдельного штурмового полка;

  • 47-й отдельной механизированной бригады;

  • Сил особых операций за очень действенные деяния по ликвидированию неприятеля. Также 35-я отдельная бригада морской пехоты за эффективность в боях на Покровском направлении.

"Спасибо всем вам, воины! Вы - настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает во всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине. Сильные позиции Украины во всем, результативная работа на наше государство — это то, что больше всего помогает приближению мира. Спасибо всем! Слава Украине!”, — завершил главнокомандующий.

Напомним, в течение вчерашнего вечера и ночи 29 марта войска России мощно атаковали Украину. Оккупанты запустили более 170 дронов. Враг нанес массированный удар по Днепровщине, Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Хмельнитчине.

Дата публикации
Количество просмотров
239
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