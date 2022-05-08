"Мы сознательно пошли в этот котел": командир "Азова" о роли полка в обороне Мариуполя

"Мы сознательно пошли в этот котел": командир "Азова" о роли полка в обороне Мариуполя

Во время войны Мариуполь и его защитники стали символом непокорности: бойцы "Азова" и морской пехоты героически держат оборону.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко говорит, что азовцы "сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы противника".

Такое мнение он высказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, военные понимали: рано или поздно придется вести круговую оборону в городе.

"Мы абсолютно сознательно пошли в этот котел. Считаю, что внесли весомый вклад для перелома ситуации в целом в Украине и оттянули на себя большую группировку сил противника, чтобы ослабить давление на других направлениях. Это позволило Украине получить вооружение от западных партнеров, перегруппироваться и действовать более эффективно", — подчеркнул он.

Денис Прокопенко говорит, что бойцы надеялись на деблокаду. Впрочем, она пока не свершилась.

"Сейчас мы должны помочь сами себе, чтобы победить в этой битве. Власть пытается решить вопрос дипломатическим путем и переговорами. Но сейчас – пусть это грубо звучит – мы преданы сами себе", — добавил командир "Азова".

Напомним, первый этап эвакуационной миссии из "Азовстали" завершен. Удалось спасти более 300 человек: женщин, детей. В настоящее время готовится второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали": вывод раненых и медиков, сообщил президент Владимир Зеленский.

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