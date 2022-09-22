"Мы спасли им жизнь": Зеленский сообщил о 10 иностранцах, вернувшихся из российского плена

Украинский президент подчеркнул, что освобождение иностранных граждан было вопросом чести и благодарности за помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности об освобождении из плена РФ иностранцев.

Об этом он говорил в своем обращении, опубликованном в ночь на 22 сентября.

“Конечно, мы помогли нашим друзьям – это вопрос чести для Украины, вопрос нашей благодарности за помощь нашему государству. Нам удалось освободить десять иностранных граждан, которые находились в российском плену”, — сообщил президент.

По его словам, вопрос освобождения пленных из других стран ранее обсуждался с бывшим уже британским премьер-министром Борисом Джонсоном и с "американскими друзьями".

“Теперь домой вернутся: пять граждан Великобритании, два гражданина США, один гражданин Марокко и гражданин Швеции, один гражданин Хорватии. Враг назначил им приговор – долгий срок заключения или смертную казнь. Мы спасли им жизнь”, — подчеркнул украинский лидер.

Президент Зеленский отметил, что все они вернутся домой при посредничестве Саудовской Аравии, и поблагодарил за помощь всех, кто в этом участвовал.

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