Мы стремимся к миру: Венгрия отказалась участвовать в закупке боеприпасов для ВСУ по плану ЕС

Петер Сиярто заявил, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине и не будет участвовать в этой акции.
Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины по плану ЕС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объяснил позицию своей страны желанием мира.
Об этом пишет издание Index.
"Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, мы хотим мира, мы не участвуем в этой акции", – заявил Сиярто.
В то же время глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Будапешт "не будет мешать другим делать то, что они хотят".
По словам Сиярто, план ЕС предусматривает выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на компенсацию военной помощи стран-членов и еще 1 млрд дополнительно для совместной закупки боеприпасов.
Около 10 млн евро вклада Венгрии в Европейский фонд мира используют для других целей, в частности для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС.
Напомним, Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины.
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