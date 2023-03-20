Мы стремимся к миру: Венгрия отказалась участвовать в закупке боеприпасов для ВСУ по плану ЕС

Петер Сиярто заявил, что Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине и не будет участвовать в этой акции.

Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины по плану ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объяснил позицию своей страны желанием мира.

Об этом пишет издание Index.

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"Венгрия по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине, мы хотим мира, мы не участвуем в этой акции", – заявил Сиярто.

В то же время глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Будапешт "не будет мешать другим делать то, что они хотят".

По словам Сиярто, план ЕС предусматривает выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на компенсацию военной помощи стран-членов и еще 1 млрд дополнительно для совместной закупки боеприпасов.

Около 10 млн евро вклада Венгрии в Европейский фонд мира используют для других целей, в частности для обеспечения стабильности на Западных Балканах и уменьшения миграции в ЕС.

Напомним, Евросоюз согласовал план закупки боеприпасов для Украины.

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