"Мы святее Папы Римского": российский генерал "просто так" хочет совершить теракт на Киевской ГЭС

Российский профессор, генерал Евгений Бужинский после подрыва Каховской ГЭС предлагает совершить еще один теракт – уничтожить Киевскую ГЭС, чтобы погибло как можно больше украинцев. Кровожадному россиянину не понравилось то, что "украинцы живут мирной жизнью", а он хочет, чтобы трагедий было еще больше.

Об этом он заявил в эфире пропагандистских каналов.

Кровожадный российский генерал, профессор цинично заявил, что Россия "просто так" должна уничтожить Киевскую ГЭС, чтобы пострадал Киев. Он добавил, что Россия сейчас "святее Папы Римского".

"Если уж дело дошло до уничтожения ГЭС, то возможно стоит присмотреться к началу этого каскада - Киевской ГЭС. Там прекрасное водохранилище, чуть выше Киева, 4 километров кубических воды. Я бы подумал об этом. Ударить, чтобы просто показать. Надо отвечать за Шебекино. Надо идти в Харьковскую область, потому что они там живут мирной жизнью: поставили артиллерию и издеваются над нашими пограничными городами. Просто уничтожают. А почему мы должны быть святее Папы Римского", - заявил кровожадный Бужинский.

Российский профессор и генерал хочет совершить еще один теракт - обстрелять Киевскую ГЭС

Российский террористический режим после подрыва Каховской ГЭС начал угрожать устроить теракт еще и на Киевской ГЭС. Так, пропагандист Соловьев кровожадно заявил, что после этого "погибнут многие и без использования ядерного оружия".

Напомним, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев пояснил, что Киевская ГЭС надежно прикрыта от ракетных ударов и диверсантов.

Отметим, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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