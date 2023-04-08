"Мы так пи*ды здесь получаем, за*бись": оккупант рассказал о гибели целого подразделения на фронте

Собеседник захватчика говорит, что на российском телевидении рассказывают, что у оккупантов все замечательно. Боец это опровергает и рассказывает о реальной ситуации.

Российский оккупант рассказал о ситуации на фронте и пожаловался, что ВСУ наносят хорошую порку. Он также рассказал о гибели в бою целого российского подразделения.

Об этом свидетельствует телефонный разговор российского военного, который перехватила украинская разведка.

Передаем полный диалог неизвестного мужчины и захватчика:

"Первая партия из "Вагнера" уже домой вернулась".

"Вагнер". Я тебе больше могу сказать. Если сейчас все ху*ово будет, в апреле поедете тоже сюда. Мы так-то пи*ды тут получаем, за*бись, я тебе скажу, Россия. Прямо конкретно моментами, бывает, получаем пи*ды".

"Ну конечно, х*ли, если бы оружие не поставляла эта заграница йо*анная…"

"У нас здесь одно место голову е*ет. Его не могут взять. Здесь нацпарк есть. Они там восемь лет готовились. У них бункеры под землей, авиация. Что только туда не долбит: с утра до вечера туда "Грады" ху*рят, авиация, разбомбить их не могут. Их уже почти в кольцо там взяли. Сейчас еще две деревушки заберут и они в кольце будут в этом парке. И еще в одной ху*не... Командующий армией "укр*пов", который есть, он уже Зеленскому говорит – если мы сейчас войска не выведем с одного направления, нас, говорит, раз*бут конкретно здесь".

"Пи*дец бл*ть".

"У нас уже вот здесь набирают штурмовые отряды".

"Ну что там, по телевизору все зае*ись, е*ать его в рот".

"Да ну на*уй. Я тебе больше скажу – ни*уя здесь зае*атого нет. Если бы все зае*ись, штурмовиков бы не набирали. Сейчас вот добровольцев в штурмовые отряды набирают. А ты знал, что здесь с 83-ей какой-то командир погиб полностью с бригадой своей? У нас "Паха" из 83-й из Уссурийска, где ты служил, и вот мы перед тем, как сюда приехать, их раз*бали, короче. Потом раз*бали еще какую-то 83-ю десантно-штурмовую. Сто человек – роту раз*бали. Я документы собираю отсюда на*уй".

"Конечно, надо уе*овать. На*уй оно надо".

Напомним, ранее украинская разведка опубликовала еще один перехваченный разговор врага, в котором российские военные жалуются на плохое качество снаряжения и постоянные обстрелы на фронте.

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