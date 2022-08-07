"Мы таких вещей не делали": руководитель ТЦК Киева прокомментировал "усердие" коллег Закарпатья

Начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб прокомментировал слухи о том, что в Закарпатье работники военкоматов особенно жестко проводят мобилизацию, особенно в отношении внутренне переселенных лиц.

Об этом он рассказал в интервью Hromadske.

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"Я не могу судить своих коллег. Главное, чтобы они работали в рамках действующего законодательства. Почему они призывают? Потому что они считают, что убежавшие отсюда люди скрываются от мобилизации. Ну, жесткие… Не знаю, не сталкивался с закарпатскими военкомами, хотя когда-то сам был военкомом Ужгорода. Мы такие вещи не делали", – отметил Тригуб.

Руководитель ТЦК не согласился с мнением, что его коллеги на западе Украины столкнулись с большими вызовами, поскольку там больше переселенцев.

"Я не думаю. Штат одинаков, но у них на учете состоит раз в 100 меньше людей, чем у меня. Вы понимаете, какой Дарницкий район большой? Это один из самых больших спальных районов, поэтому на учете состоит очень-очень много людей. Поэтому даже если к ним приехало больше ВПЛ, чем ко мне, это не значит, что они не могут справиться", – считает он.

Как писали местные СМИ, в апреле в Хусте на Закарпатье недовольные женщины "штурмовали" местный Центр комплектования военнообязанных. Они требовали объяснений от военкома, почему их мужей из территориальной обороне отправили в зону боевых действий.

Ранее Руслан Тригуб рассказал, что сейчас в Украине в военкоматы приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.

Также он описал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.

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