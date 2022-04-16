"Мы там жили, работали, все было хорошо": как живут украинские беженцы, эвакуированные из Луганской области

"Мы там жили, работали, все было хорошо": как живут украинские беженцы, эвакуированные из Луганской области

Людей размещают в школах, спорт-комплексах и офисах.

Под обстрелами добывали воду и убегали от бомбежек, в чем были. После объявления эвакуации из Донецкой и Луганской областей количество переселенцев ежедневно растет. Одной из первых встречает Днепропетровщина.

Об этом сообщает ТСН.

Полулежа, после сложной операции на спине, среди десятков раскладушек других переселенцев Галина рассказывает как выезжала из разрушенного Северодонецка.

“Мы не хотели выезжать, потому что я могла просто дорогу не перенести, но последние дни уже ой… Жутко было смотреть. Такое впечатление, будто кричит весь дом: с первого по девятый этажи”, — говорит Галина.

Рядом в этом же спортзале – семья из Харькова. Две дочери, беременная мама и кот, с трезубцем на ошейнике, который предупреждал семью об обстрелах.

"Когда летело от нас, он спокойно смотрел в окно, а когда летело к нам — начинал паниковать", — добавляет женщина.

Это убежище для беженцев организовали супруги Антоненко. С первых дней войны за свои и спонсорские деньги накормили, одели и поддержали сотни переселенцев.

“26 февраля мы уже приняли 50 человек из Волновахи, 28 числа у меня уже было забито. Есть еще несколько помещений. Мы их в течение недели доделываем и будем поселять людей, они едут, едут и едут”, — рассказывает руководитель приюта для беженцев Дмитрий Антоненко.

Под нужды беженцев обустроили свой офис и власть с командой.

“Это наша кухня. Самое необходимое — печка, чайники, микроволновка — все есть”, — говорит организатор приюта для беженцев Влада Манейло.

В бывших кабинетах теперь – семьи. 97-ми летняя Любовь Ивановна говорит – это у нее уже вторая война. И если во время первой дом не оставляла, сейчас вынуждена была убежать

"Мы там жили, работали, все было хорошо. И вот у нас – война. Здесь, спасибо, добрые люди, помогают нам", — рассказывает переселенка из Славянска Любовь Куриленко.

Елена из Северодонецка шутит, что они счастливчики, потому что им подыскали бесплатную малосемейку. Она уже записала сына в школу. Теперь вместе наверстывают пропущенное в подвалах.

"Еще нужно отнять 20, это будет четыре часа", — говорит Елена.

Они внимательно следят за новостями. И хотя знают о планах россиян, которые вроде бы хотят стереть Северодонецк, мечтают о возвращении домой. Как и все, с кем мы разговаривали.

"Хочется верить, что вскоре все это закончится, и мы сможем с мужем вернуться домой", — добавляет женщина.

Сейчас в городе уже 60 тысяч беженцев, и их количество растет ежедневно.

Напомним, что российские войска продолжают обстрелы Харькова. Терехов сообщил, что количество жертв возросло.

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