"Мы теряем 20 километров квадратных каждые сутки": Xven о продвижении оккупантов

Украина потеряла за год около 3600 км территории на всех направлениях. А в ноябре темпы продвижения россиян достигли пика: 610 км/месяц и 20,3 км/сут.

Такое мнение высказал председатель волонтерского фонда "Вернись живым", военный и аналитик Тарас Чмут в соцсети Х.

Чмут также отметил, что в этом году Украина провела успешную операцию в Курской области, взяв под контроль около 1100 км, из которых сейчас содержится 460 км.

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По его словам, россияне наращивают динамику наступления. Если в июне потери составляли около 100 км²/месяц и 3,4 км²/сутки, то в сентябре уже около 400 км²/месяц и 13,4 км²/сутки.

"Вдумайтесь, мы теряем 20 километров квадратных каждые сутки. Каждой. Нашей собственной земли", – отметил Чмут.

Он добавил, что России такие продвижения даются "огромным количеством потерь техники, боеприпасов и людей", а соотношение потерь уже вышло на уровень Второй мировой, на отдельных участках.

"Но враг продолжает совать и совать", – подытожил военный.

Напомним, потери путинской армии на фронте огромны, штурмовым группам приходится переступать через тела своих предшественников.

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