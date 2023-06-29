"Мы тоже играем в игры": разведка выяснила, что наемники Пригожина будут делать в Беларуси

Несколько тысяч наемников Пригожина "высылают" в Беларусь. По прибытии они, вероятно, будут заниматься диверсиями.

"Вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным могут использовать в Беларуси для выполнения диверсионных задач.

Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на украинскую разведку.

После краткосрочного бунта Пригожина и его наемников в России, "вагнеровцев" решили "выслать" в Беларусь. Речь идет о примерно 2500-3000 наемниках.

"Это профессиональные войска, которые могут быть использованы для выполнения диверсионных задач", — предполагает анонимный украинский чиновник.

В то же время в военной разведке Украины сообщают, что перспектива нового российского вторжения с севера остается маловероятной.

"Возможно, существует игра, чтобы заставить нас перебросить силы на север. Но мы тоже играем в игры", — сообщил анонимный источник The Economist.

Следует отметить, что в своих комментариях по ситуации с "вагнеровцами" Путин сам провел сравнение с 1917 годом, когда революция внутри страны способствовала мятежу российских войск во Франции.

Энтони Кинг, военный социолог из Йоркского университета, предостерегает от переоценки эффекта "взрывных сообщений" Пригожина. По его словам, войска, как правило, воюют по нескольким причинам. Политическая причина – только одна из них. Другие включают чувство лояльности внутри небольших подразделений и эффект принуждения — например, российские "заградительные отряды", угрожающие расстрелять отступающих солдат. Кинг скептически относится к тому, что "политические махинации" окажут значительное влияние на взводы и роты на тактическом уровне.

Напомним, после проваленного мятежа в России "вагнеровцы" во главе с Евгением Пригожиным вдруг "переехали" в Беларусь. Произошло это вскоре после передачи Лукашенко части ядерного оружия РФ. Лидеры граничащих с Беларусью стран мгновенно отреагировали — Латвия, Литва и Польша негативно восприняли такую активность Лукашенко в этой игре.

Что будет делать Пригожин в Беларуси и почему режим Путина дал трещину – дальше в материале.

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