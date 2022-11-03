"Мы убьем их всех": Залужный восстановил доступ к странице в Instagram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный восстановил доступ к своей странице в Instagram. Он отметил, что в этой соцсети публиковал только семейные фото, однако российских убийц это не остановило.

Об этом Залужный написал на своей странице

Валерий Залужный подчеркнул, что россияне – это циничные твари, не имеющие никаких моральных ограничений. После поражения на фронте решили сломать его личную страницу, на которой генерал публиковал фотографии своей семьи.

"У циничных тварей нет никаких моральных ограничений! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Самое простое — сломать мой личный Инстаграм, который не связан с профессиональной деятельностью, где только дети и семейные фото. И главное — похвастаться этим. Вместо детей и семьи, показать себя — убийц. Этот случай в который раз доказывает, что орков надо уничтожить! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым нужно бороться", — написал Залужный.

Россияне взломали страницу Главнокомандующего ВСУ

Российский хакер с ником "Джокер" сломал страницу в Instagram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На аватарку он поместил фотографию Путина на медведе, а также сделал сообщение: "Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в Delta".

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