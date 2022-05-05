Мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторые правительства принимают решение о его предоставлении - Кулеба

Мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторые правительства принимают решение о его предоставлении - Кулеба

Министр иностранных дел упрекнул Запад в медлительности в принятии решений по поставкам оружия в Украину.

Россия использует в войне против Украины оружие еще советских времен, в то же время Украина овладевает для своей защиты новейшее вооружение, предоставленное партнерами. И делает это быстрее, чем вооружение было украинцам предоставлено.

Об этом в своей записи в социальных сетях сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Запасы оружия советских времен уменьшаются, а российская агрессия – нет. Поэтому Украина переходит на современное оборудование. Нужна учеба, но мы быстро учимся. На самом деле мы учимся управлять современным оружием быстрее, чем некоторым правительствам нужно принять решение о его предоставлении", — написал он .

Stocks of Soviet-era weapons dwindle, но российская aggression does not. This is why Ukraine shifts to modern equipment. Трейнинг является необходимым, но есть fast learners. В действительности, мы узнаем о действии современных weapons faster than it takes some governments to decide upon providing them. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 4, 2022

Напомним, что до сих пор Венгрия запрещает транспортировку оружия в Украину через свою территорию. И даже после попадания ракеты по Закарпатью, где живет большая община венгров, считают свое решение верным. "Эта атака свидетельствует о том, что мы приняли правильное решение, когда решили не отправлять оружие на войну", — сказал государственный секретарь МИД Венгрии по информации Томаш Менцер.

Он считает, что военные грузы могут стать целями для российской атаки, если будут пересекать венгерско-украинскую границу.

Представитель МИД также отметил, что постоянно находится в связи с посольством Венгрии в Ужгороде.

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