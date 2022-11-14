"Мы – Украина": на Херсонщине пожилая женщина с автоматом порадовалась освобождению от оккупантов (видео)

В Сети опубликовали видео с одного из освобожденных населенных пунктов в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины 11 ноября выдворили оккупантов из Херсона и освободили город.

В Сети опубликовали щемящее видео, как пожилая женщина с автоматом, живущая неподалеку от областного центра Херсона, обрадовалась приходу ВСУ и рассказала, как она относится к российским захватчикам.

"Это Украина, мы – Украина. Я так рада", — говорит женщина на видео.

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Освобождение Херсона

Украинские военные вернули под контроль город Херсон 11 ноября. В городе начнут возобновлять критические коммуникации сразу после разминирования.

В Херсоне также появилась мобильная связь у здания областной администрации.

По состоянию на 13 ноября, в Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляют вещание украинского телевидения и радио.

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