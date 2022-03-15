"Мы услышали, что нам туда не войти" — Зеленский о вступлении Украины в НАТО

"Мы услышали, что нам туда не войти" — Зеленский о вступлении Украины в НАТО

Зеленский заявил, что Украине нужно рассчитывать на помощь партнеров, а не НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине услышали, что в состав стран-членов НАТО ей не войти.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, к которой 15 марта присоединился в видеоформате.

"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы понимаем это, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытой двери, но уже услышали, что нам туда не войти. Это правда, и это нужно признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать только на себя и наших партнеров, помогающих нам. Украина сейчас не претендует на активизацию 5 статьи договора о НАТО и всегда мы говорим об этом, что наше небо нужно защищать, как и небо Альянса, но мы понимаем, что всегда есть "но", каким будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они обращаются за защитой. Каков будет ответ НАТО членам Альянса на востоке Европы, если они уже обращаются за защитой, если к ним прилетят российские ракеты и самолеты", – сказал украинский лидер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО или некоторые его члены, похоже, загипнотизированы агрессией РФ и боятся возможной третьей мировой войны, если Альянс закроет небо над Украиной, которую варварски уничтожает путинская Россия.

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