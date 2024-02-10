"Мы услышали последние крики": в Харькове погибла пожилая пара с инвалидностью – подробности трагедии

Оккупационная армия России вечером 9 февраля ударила беспилотниками "Shahed" по Харькову. Загорелись частные дома. В результате атаки погибли семь человек. Так, в одном доме в результате пожара погибли парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью. В другом доме погибла вся семья из пяти человек : трое детей – семилетний, четырехлетний и семимесячный мальчики, а также их родители.

Наталья – невитская погибшей пожилой пары – рассказала детали трагедии в комментарии "24 Каналу".

По словам женщины, свекровь успела позвонить ей после попадания и когда она с мужем прибыли в дом уже было слишком поздно.

"Родители мужа здесь жили. Свекровь позвонила, сказала, что горит. Сказала, что видела в окно зарево, а потом перезвонила и начала кричать, что на дом перекмнулось. Мы услышали последние крики и все. Больше на связь она не входила. Мы через 5, ну 10 максимум минут, как она перезвонила, были здесь. Но уже не было как зайти", – рассказала Наталья.

По ее словам, свекор – был парализован, поэтому выбраться из охваченного дома своими силами просто не смог. Свекровь тоже имела инвалидность.

Женщина тоже была знакома и с другими погибшими.

"Здесь жили женщина с сыном, невесткой и трое маленьких детей. Мы их хорошо знали, они местные", — рассказала Наталья.

Напомним, в Харькове по прилету выгорело дотла 14 жилых домов. По данным ОВА, возгорание произошло из-за утечки топлива на нефтебазе, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где расположен жилищный сектор.

Харьков атаковали по меньшей мере 10 БПЛА, из них восемь – сбиты.

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