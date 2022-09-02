Мы увидели все, что хотели: глава МАГАТЭ отчитался о миссии на ЗАЭС

Возглавлявший миссию гендиректор международной организации Рафаэль Гросси отметил, что из 14 представителей делегации на АЭС еще осталось шестеро, двое из них будут находиться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.

Об этом глава МАГАТЭ рассказал во время пресс-конференции в пятницу, 2 сентября.

"Мы верим, что было очень важно, чтобы представители МАГАТЭ оставались там (на Запорожской АЭС – ред.) на постоянной основе. То, что я провел, это был только первоначальный визит, который длился всего несколько часов, но за это время мы (миссия – ред.) успели многое происпектировать", — сказал Гросси.

Глава миссии отметил, что члены делегации увидели на станции все, что их интересовало.

"Мы увидели то, что я хотел, что было в запросе. Даже когда мы просто проходили мимо каких-то залов и видели, что нужно рассмотреть что-то более конкретно. Я говорил: "Нам надо туда". И нас проводили. Я хочу еще раз .то подчеркнули, потому что я считаю, что это очень важно. Нам удалось увидеть все, что мы хотели", — добавил он.

Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ посетила захваченную россиянами Запорожскую АЭС в Энергодаре. Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии Рафаэль Гросси сообщил, что удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на ЗАЭС.

После этого миссия МАГАТЭ уехала со станции, оставив там 5 своих экспертов, которые продолжат работу.

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