"Мы увидели другое лицо в войне России против Украины": Дуда шокирован руинами и убийствами

"Мы увидели другое лицо в войне России против Украины": Дуда шокирован руинами и убийствами

В 21 веке убийство женщин и детей, бомбардировка домов – это терроризм, бандитизм, подчеркнул польский лидер.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что видел по телевидению разрушения в Украине в результате войны, но когда увидел все своими глазами, то ему было сложно в это поверить.

Об этом польский президент сказал на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции после встречи 13 апреля.

"Мы увидели другое лицо в войне России против Украины, лицо, которое сложно понять, трактовать и принимать. Бомбардированные жилые массивы, уничтоженные жилые дома, не военные структуры, казармы, где жили солдаты – нет. Обычные дома, где живут обычные люди. Те, которых много и на моей Родине, потому что они искали убежища", – сказал Дуда.

Он продолжил, что видел по телевидению эти руины, а теперь увидел своими глазами и сложно в это поверить.

"Это не война, это терроризм. Если кто-то присылает самолеты, солдат, чтобы бамбили жилые массивы, убивали мирное население – это не война, это жестокость. Бандитизм, терроризм. И это другое лицо российского вторжения в Украину. Это лицо, с которым мы никогда не согласимся", – подчеркнул президент Польши.

"Войны были всегда, но в 21 веке убийство женщин и детей, бомбардировка домов, высоток – это терроризм, бандитизм, топтание международного права, любых принципов", – добавил он.

Дуда также проинформировал, что в Польшу прибыли около 2,5 млн. украинских женщин и детей.

Напомним, 13 апреля президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии прибыли с визитом в Киев и встретились с Зеленским.

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