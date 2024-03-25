Мы уже на 12% минуснули и добычу нефти, и ее переработку в РФ: Малюк – об атаках по НПЗ

Василий Малюк подчеркнул, что именно за счет экспорта нефтепродуктов РФ пополняет свой бюджет. Практически это треть бюджета РФ и львиная доля их военных расходов.

Украинские дроны уже на 12% минуснули и добычу нефти, и ее переработку в РФ.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил глава СБУ Василий Малюк, комментируя точные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Что касается атак по НПЗ, то произошел ряд удачных операций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов РФ пополняет свой бюджет. Фактически это треть их бюджета и львиная доля их военных расходов", – отметил он.

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Малыш раскрыл дальнейшие планы спецслужбы.

"Итак, что мы должны сделать. Понятно, что мы должны максимально минимизировать эти поступления в бюджет РФ. И автоматически где-то перекрыть кислород господину путлеру. Собственно этим мы и занимаемся. Поэтому проведен ряд успешных операций", – сказал он.

Глава СБУ рассказал о результатах проделанной работы.

"По понятным причинам я не буду останавливаться на тактико-технических характеристиках наших дальнобойных дронов и давать их названия. Но мы уже на 12% минуснули и добычу нефти, и ее переработку в РФ. Их премьер Мишустин заявил, что они с 1 марта официально прекратили экспорт бензина. Поэтому мы продолжаем работать. А страна-бензоколонка продолжает пылать", – отметил он.

Василий Малюк подчеркнул, что вместе с сотрудниками СБУ также работают и Силы обороны. И коллеги из ГУР успешно работают в этом направлении. И коллеги из ССО. "Так пусть они (россияне – ред.) ожидают продолжения "бавовны", – резюмировал глава Службы безопасности Украины.

Напомним, по информации издания The Insider, с начала 2024 года беспилотники 15 раз атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах России.

Также обнародована карта российских НПЗ, которые атаковали украинские дроны.

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