"Мы уже сутки не ели и не спали": принудительно эвакуированным жителям Донбасса не хватает мест в отелях

"Мы уже сутки не ели и не спали": принудительно эвакуированным жителям Донбасса не хватает мест в отелях

Люди говорят, что ехали из Донбасса не по своей воле — в Россию их выслала социальная служба.

Принудительно эвакуированные жители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" жалуются, что уже сутки не ели и не спали. В Таганроге, куда вывезли преимущественно пожилых людей и женщин с детьми, мест в отелях не хватает.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

"Мы со вчерашних 7-8 часов вечера не ели и не спали. Ну дети же должны хоть немного поспать", — говорит одна из эвакуированных женщин.

Люди говорят, что ехали из Донбасса не по своей воле — в Россию их выслала социальная служба.

"Нас соцзащита прислала сюда. Мы не приехали по собственной воле. Мы не знали даже, где эта гостиница находится", — говорят люди.

Донбассовцам выдали бумажки с адресами гостиниц, которые могут их принять. Обещали, что принудительно эвакуированных жителей Донбасса поселят без проблем.

Однако, как оказалось, ни в одной из гостиниц мест не хватает. Пожилые люди и женщины с детьми ждут прямо на полу.

"Выстояли очередь на заселение, теперь сказали, что мест нет. Вообще молчат", — говорит одна из женщин.

Напомним, 18 февраля боевики устроили 53 обстрела в Донбассе. Под удары попали 30 населённых пунктов.

В этот же день внезапно руководители боевиков заявили о принудительном вывозе жителей оккупированного Донбасса в Россию, называя это "эвакуацией".

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