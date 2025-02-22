"Мы уже выиграли войну": председатель Совета резервистов ВСУ о ситуации на фронте

Россия не раз использовала внутренние конфликты и политические ссоры, чтобы ослабить Украину.

Украина фактически уже выиграла войну, но важно закрепить этот результат.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Эспрессо.

По его словам, три года назад Путин потребовал всю Украину, а также Прибалтику и Польшу. Сейчас же, после потери инициативы на фронте, он ограничил свои требования лишь четырьмя областями, которые так и не смог полностью оккупировать.

“К сожалению, Россия вышла из мировой изоляции и получила поддержку Китая, Ирана и Северной Кореи, в том числе военной. Однако даже в таких условиях она не смогла достичь победы военным путем и теперь пытается навязать капитуляцию Украины из-за политического давления”, – отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что консолидация украинцев сейчас является ключевым фактором окончательной победы.

Мы не должны допустить раскола. Враг уже не выиграл, и все это отлично понимают. Поэтому нам нужно объединить усилия, работать с партнерами и союзниками и готовиться к финальной победе”, – подытожил Тимочко.

Тимочко отметил, что информационный шум на международной арене является лишь попыткой отдельных политиков укрепить свой образ или усилить свои позиции. Он подчеркнул, что между желанием и реальностью существует значительная пропасть, которую можно преодолеть только упорным трудом и консолидацией со всеми партнерами и союзниками.

По его словам, Украина продолжает следить за развитием событий и готовится к закреплению стабильной победы, хотя для этого еще нужно время.

Напомним, оккупационные войска РФ на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в количестве личного состава. На этом участке фронта продолжаются тяжелые бои.

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