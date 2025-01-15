"Мы в безопасности только сегодня": генсек НАТО призвал ЕС мыслить категориями военного времени

По словам Рютте, у стран-членов НАТО есть лишь несколько месяцев, чтобы принять решение об увеличении расходов на оборону.

Североатлантический альянс должен начать мыслить категориями военного времени, чтобы предотвратить войну с Россией. В такой ситуации расходы на оборону в размере 2% ВВП – это хорошо, но уже недостаточно.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Европарламенте в понедельник, 13 января.

"Мы в безопасности только сегодня, но пройдет четыре или пять лет, и если мы ничего не сделаем, то мы уже не будем в безопасности. Так что заканчивайте свои "христианские языковые курсы" или уезжайте в Новую Зеландию. Мы должны решить сейчас тратить больше [средств на оборону – ред.]. И эти дебаты необходимо завершить в течение трех-четырех месяцев, чтобы оставаться в безопасности в этой части мира и защитить себя", – подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО отметил, что очень важно ускорить развитие европейской оборонной промышленности, а для этого нужно немедленно увеличить инвестиции и наращивать потенциал вооружений.

"В то время, когда Россия, Китай, Северная Корея и Иран увеличивают сотрудничество в оборонно-промышленной сфере до беспрецедентного уровня, было бы актом саморазрушения строить новые барьеры между союзниками в НАТО", — добавил Рютте.

Он напомнил, что Россия постоянно усиливает дестабилизационную кампанию против западных стран, совершает кибератаки, убийства, акты саботажа и многие другие противозаконные действия, которые привыкли называть гибридной войной.

"Россия ведет ее [гибридную войну – ред.] не сама, а вместе с Китаем, КНДР и Ираном. Тем временем сохраняется и много других опасностей – от терроризма до распространения ядерного оружия и дезинформации. Я очень обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. Мы не находимся в состоянии войны, но мы и не находимся в состоянии мира. Хорошая новость состоит в том, что мы знаем, что делать, чтобы защитить наших людей и образ жизни сейчас и в долгосрочной перспективе. Нам просто нужно сделать это", — подчеркнул Рютте.

По его словам, это подразумевает увеличение инвестиций в оборону и повышение устойчивости общества и критически важной инфраструктуры.

"Нам нужно поддерживать и усиливать нашу поддержку Украины, чтобы изменить траекторию войны и сдержать дальнейшую российскую агрессию. И в этой оборонной устойчивости Украина, НАТО и ЕС должны работать рука об руку", – резюмировал Марк Рютте.

Напомним, по словам Рютте, от условий завершения войны в Украине зависит будущее европейской и глобальной безопасности. Он заявил, что все хотят скорейшего завершения войны в Украине, но больше всех интересует длительный мир.

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