"Мы в эти игры играть не будем": Зеленский — о вероятности "Минска-3"

Украинский президент Владимир Зеленский отверг вероятность "Минска-3".
Глава государства сообщил, что у Украины до зимы много планов по освобождению государства от российских преступников.
Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам второго саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа.
"Главный мой посыл прост. Мы понимали намеки и сигналы, что надо перейти к вопросу завершения (войны – ред.) и начать говорить с Россией. Но к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что "Минска-3", " Минска-5" или "Минска-7" не будет. Мы в эти игры играть не будем, потому что это ловушка ", — сказал Зеленский.
Президент исключил возможность переговоров с РФ, пока страна-агрессор убивает украинцев и совершает против них насилие.
"Во-первых, "после войны" не наступило. Это мы должны все понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что пока о переговорах и речи не может быть. В-третьих, нарративы, которые Россия пускает, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно", — сказал Зеленский.
Напомним, глава государства заверил, что аннексированный россиянами Крым после деоккупации вместе с Украиной станет частью Евросоюза.
Читайте также:
- Дуда объединил в речи гимны Украины и Польши, анонсировав визит в освобожденный Крым
- "Станет частью Евросоюза" — Зеленский о будущем Крыма после деоккупации
- Германия планирует в ближайшие недели передать Украине новейшие системы ПВО IRIS-T SLM: что о них известно