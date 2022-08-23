"Мы в эти игры играть не будем": Зеленский — о вероятности "Минска-3"

Глава государства сообщил, что у Украины до зимы много планов по освобождению государства от российских преступников.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции по итогам второго саммита Крымской платформы, который состоялся 23 августа.

"Главный мой посыл прост. Мы понимали намеки и сигналы, что надо перейти к вопросу завершения (войны – ред.) и начать говорить с Россией. Но к режиму прекращения огня мы не готовы. Мы объяснили, что "Минска-3", " Минска-5" или "Минска-7" не будет. Мы в эти игры играть не будем, потому что это ловушка ", — сказал Зеленский.

Президент исключил возможность переговоров с РФ, пока страна-агрессор убивает украинцев и совершает против них насилие.

"Во-первых, "после войны" не наступило. Это мы должны все понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что пока о переговорах и речи не может быть. В-третьих, нарративы, которые Россия пускает, что Украина не хочет мира, звучат, мягко говоря, смешно", — сказал Зеленский.

Напомним, глава государства заверил, что аннексированный россиянами Крым после деоккупации вместе с Украиной станет частью Евросоюза.

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