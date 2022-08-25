"Мы в капкане, п**дец нам, они зубы оскалили конкретно": оккупанты на День Независимости Украины попали в окружение ВСУ (перехват)

Российские оккупанты попали в окружение ВСУ на одном из направлений.

Российские захватчики жалуются, что отступать им некуда, потому что много раненных, а ВСУ озверели.

О ситуации, в которой оказалось подразделение захватчиков в зоне боевых действий, один из оккупантов рассказал своей жене. Разговор перехватило и обнародовало ГУР Минобороны.

"Мого телефона больше нет. Нас здесь накрыли. Мы в капкане. П**ц нам, все. Все отменяется. Никакого "домой" не будет. У нас много раненных, а отступать некуда. Мы в капкане. Сегодня День независимости Украины, они зубы оскалили конкретно", — рассказал оккупант.

Его жена просит его все бросать и идти домой, на что тот еще раз повторяет, что они оказались в окружении.

Напомним, что ВСУ "закобзонили" 11 кафиров во время построения.

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