"Мы в кольце, нам пи*да скоро": российский оккупант позвонил жене, чтобы попрощаться

Захватчик попал в окружение на фронте и плачет.

Российский оккупант позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться с женой. Он испуган и вместе с тем просит никому об этом не говорить.

Судя по разговору, перехваченному и обнародованному Главным управлением разведки Минобороны Украины, состояние российских войск непростое.

Оккупант уже даже не боится, что звонок запеленгуют.

"Мы в кольце, Люба, нам пи*да скоро... Я просто позвонил попрощаться. Никому не говори, но тут п*дец полный... Нас осталось совсем... из разведгруппы мы пришли... едва пришли. Дай я с тобой наговорюсь хотя бы две минуты .Мне уже по*й на эту связь. Пусть пеленгуют. Пусть сюда прилетит", — говорит оккупант.

Ранее украинская разведка перехватила разговор оккупанта, который заявлял, что "нах* этого президента (Путина) надо снимать".

А на юге российские оккупанты добровольно поднимали белый флаг и сдаются в плен.

"Они понимают, что новые силы подтягивать неоткуда, хотя командование российских оккупационных войск пытается симитировать подтягивание резервов путем маневрирования. Подразделения переезжают с одного направления на другое, имитируя подтягивание сил. Но их общение раскрывает, что они здесь уже давно и силы на финише", – сказала руководитель пресс-центра Сил обороны на юге Наталья Гуменюк.

Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии России по состоянию на 1 октября составляет 59 610. За сутки ликвидировано еще 530 оккупантов.

Все оккупанты будут разбиты, если не убегут – Зеленский

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