"Мы в Офисе президента получили оружие": Арестович рассказал о первых днях войны в Украине

"Мы в Офисе президента получили оружие": Арестович рассказал о первых днях войны в Украине

Русская армия — это советская армия в худшем ее проявлении.

Россия использует тактику шока и трепета, чтобы заставить паниковать и уходить из страны.

Об этом в интервью российскому изданию Медуза рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

“Российская армия — это советская армия в худшем ее проявлении. Что такое советская концепция наступления? Это куча спецназа и десантников, которые выбрасываются в тыл противника, начинают сеять панику. Это тактика шока и трепета, чтобы заставить запаниковать и сбежать власти, уничтожить центры управления и связи”, - отметил Алексей Арестович.

По его словам, шок в первые дни войны действительно был. Из-за чего даже “просели” многие руководители на местах, некоторые военные, представители спецслужб, местных властей и население.

“Помните вертолетно-десантную высадку российских войск в Киеве в первый же день? Во второй должна была быть такая же на Печерск. Мы уже в Офисе президента получили оружие, чтобы ее отражать, потому что они на нас должны были садиться, прямо нам на голову. Но они не полетели, потому что в Гостомеле начались небольшие проблемы, и они вторую высадку кинули туда на помощь. Но сразу после этого начались у российской армии грандиозные проблемы”, - подчеркнул советник главы ОП.

Он также добавил, что прорваться российские оккупанты могли только в том случае, если бы Украина “просела” психологически, а значительная часть населения перешла бы на сторону армии РФ.

“Но бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа не просто так сидит в “Лефортово”. Он промахнулся с прогнозом — что украинцы будут встречать их с цветами и так далее”, - акцентировал Алексей Арестович.

Напомним, что сейчас на Донбассе продолжается главное сражение в войне России против Украины. Российские оккупанты хотят окружить эти территории. Однако это окончательно истощит армию РФ.

Читайте также: