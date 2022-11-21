"Мы в своей стране": на Банковой успокоили украинцев по поводу блекаута

Необходимости уезжать из Украины в связи с отключениями электроэнергии нет – общего блекаута по всей стране не будет.

Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в эфире телемарафона.

"Все зависит от ситуации, действительно, по ракетным обстрелам, я думаю, что это понимает каждый украинец. Но в любом случае мы в своей стране, выезжать никуда не надо, все починим и все стабилизируем", – заверил Тимошенко.

По его словам, страна в течение последнего месяца уже проходила много разных сценариев и готова к ним. Даже в самом худшем сценарии, в случае новых мощных обстрелов, перед энергетиками будет стоять задача возобновить электроснабжение через несколько дней. В то же время в городах в случае обесточивания будут разворачиваться пункты обогрева, где можно будет согреться и зарядить гаджеты; критические предприятия будут работать на генераторах.

"Я хотел бы успокоить — выезжать из страны точно не нужно будет. Не будет общего блекаута по всей стране. Да, возможны отключения, да, они возможны не только на час или два, но уже есть понимание, что в любом случае работает ГСЧС, областные власти для того, чтобы разворачивать пункты обогрева, а параллельно работают энергетики, чтобы в течение суток, двух, трех налаживать энергетику", — добавил Тимошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября сообщил, что украинским энергетикам удалось облегчить ситуацию в регионах. Однако наиболее стабилизационные отключения света затронули Винницкой, Хмельницкой областей, Сумщины, Полтавщины, Франковщины, Киевщины и столицы.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате последних ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Заместитель министра инфраструктуры Фарид Сафаров считает, что в будущем ситуация в энергетике может обостриться, так что украинцы должны к этому подготовиться. Он также призывает украинцев сократить потребление электроэнергии еще больше. К примеру, не выключать свет в комнатах, где не находятся обитатели, избегать использования микроволновок, не пользоваться электрочайниками, температуру бойлера снизить до 50 градусов.

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В свою очередь глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что блекаут в Украине возможен, но не обязательно, что это произойдет в этом сезоне. Кроме того, по его словам, даже полное отключение от электроэнергии на время не нужно считать "концом света".

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус говорит, что в Украине зимой могут отключать электроэнергию на 10-12 часов в случае, если большие морозы совпадут с ракетными атаками России на инфраструктуру.

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