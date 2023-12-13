"Мы – в точке катастрофы: комбат об обязанности воевать каждого мужчины

Украина находится в точке катастрофы – поэтому украинцы должны "проснуться и понять, что воевать сейчас обязанность каждого мужчины".

Такое мнение высказал командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" подполковник Михаил Крыжановский в интервью Radio NV.

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"Мы находимся в катастрофе, в точке катастрофы, пожалуй, если правильно сказать. И пока наше общество полностью не станет осознанным и не посмотрит на реальное положение дел, что война сама по себе катастрофа", — сказал Крыжановский.

По его мнению, в дальнейшем ситуация может только ухудшаться. Крыжановский добавил, что ошибочно считать, что "кто-то имеет какое-либо право или кто-то был не создан для этой войны".

Он подчеркнул, что в настоящее время большинство сил обороны Украины – не профессиональные военные. Процентов 70 – это люди гражданских профессий: врачи, архитекторы, водители и т.д.

"Это долг каждого человека нашей страны. И если мы не будем пополняться живой силой, непосредственно пехотой, то ничего хорошего в перспективе нас ждать не может", — считает военнослужащий.

"Как бы нам ни хотелось верить, что война закончится через две-три недели, этого не будет однозначно. Противник в человеческом ресурсе преобладает нас в три-четыре раза по сравнению с демографическими данными РФ и нашими, если их там 100 с лишним миллионов, то нас — 30 с лишним. Соответственно, человеческого ресурса у них очень много", — подытожил командир батальона из бригады "Рубеж".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал "новые инициативы" по мобилизации.

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