"Мы вам вообще какбы нужны?": Арестович сообщил об "оховой" ситуации на фронте и обратился к Западу

"Мы вам вообще какбы нужны?": Арестович сообщил об "оховой" ситуации на фронте и обратился к Западу

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронте сложная. Давление российских оккупантов на украинских военных будет расти каждый день, а возможности защитников бороться с этим давлением будут уменьшаться из-за нехватки западного вооружения.

Украинских военных атакуют дальнобойными средствами и им нечего противопоставить противнику, кроме своего мужества.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 26 мая.

Поскольку украинские военные, если не совсем потеряли, существенно ограничили свои возможности по поражению оперативных тылов российской армии, давление на фронте будет расти с каждым днем.

"Поскольку у нас неоткуда пополнить, наши возможности по борьбе с этим давлением будут уменьшаться. Ситуация на фронте аховая для нас. Нас выносят дальнобойными средствами и нам пока ничего противопоставить противнику особо, кроме мужества украинских солдат. Но, поскольку это высокотехнологичная, современная война, то на самом мужестве далеко не уедешь. Хотя мы пока едем и будем ехать. Мы даже в контратаки ходим. Мы своей артиллерией наносим удары. Она у нас есть, она у нас действует, в том числе и на направлении главного удара", – рассказал советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас такова – темп российского нанесения потерь Украине превышает возможности ВСУ по нанесению ответных потерь.

"И возникает вопрос к Западу: вы что, хотите, собираетесь, чтобы мы выигрывали или не собираетесь? Друзья мои. Вот если нас Wall Street Journal смотрит, разрешите вам задать вопрос: вы вообще как? Мы вам вообще какбы нужны? Wall Street Journal может донести (до тех, кто принимает соответствующие решения – ред.). Поэтому это все очень мутная история", – сказал Арестович.

"Но мне очень интересно, пройдет ли Запад этот экзамен или нет. Хватит ли им мужества продолжать удерживать намерения, волю к победе, не смотря на факторы, критически влияющие на их позицию?" – добавил советник руководителя президентского офиса.

Он также выразил убеждение, что от Украины никогда не откажутся страны Балтии, Польша, Великобритания и в некой степени США. В то же время Арестович подчеркнул, что "история из MLRS очень не красит администрацию Байдена и американское военно-политическое руководство".

Напомним, 26 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал предоставить Украине образцы вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.

В то же время военный эксперт Олег Жданов оценил, что Украина начнет получать оружие по лендлизу от США во второй половине июня.

Россияне штурмуют украинские позиции одновременно на нескольких направлениях

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