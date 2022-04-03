"Мы вас найдем": журналист назвал российских военных, которые убивали и насиловали украинцев в Киевской области

"Мы вас найдем": журналист назвал российских военных, которые убивали и насиловали украинцев в Киевской области

То, что это сделали в Буче и Ирпене – это не люди, подчеркнул Цымбалюк.

Украинский журналист Роман Цымбалюк назвал российских оккупантов, причастных к массовым убийствам мирных украинцев в Буче и Ирпене.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

Он отметил, что причастными к массовым убийствам украинцев в Буче и Ирпене есть 64-я отдельная мотострелковая бригада и 35-я общевойсковая армия Минобороны России.

"Российские убийцы, ответственные за эти преступления. Это — воинская часть 51460, базирующаяся в населенном пункте Князе-Волконское в Хабаровском крае РФ. Все известно и эти люди, но люди ли они, которые это сделали, должны об этом знать: мы за вами уже идем. Может, это будет не сегодня, а завтра или через год — вы все умрете", — сказал Цымбалюк.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Россияне грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

Украина просит Международный уголовный суд приехать на Киевщину для сбора доказательств о преступлениях России: глава МИД Кулеба заявил о массовых убийствах, пытках, мародерстве и изнасиловании, совершенных российской армией.

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